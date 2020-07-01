نشاطات مكثفة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض

شهد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مدينة طرابلس يوماً حافلاً بالنشاط على جميع الأصعدة إضافةً للفحص اليومي للعينات المستلمة وإصدار بيان حالات إصابات كورونا الجديدة وإصدار النشرة الوبائية اليومية، فبالتعاون مع منظمة اليونيسيف ابتدأت ورشة عمل تدريبية لمشرفي التطعيمات في مجال مكافحة عدوى كورونا تمهيداً لاستئناف برنامج التحصينات بليبيا.

كما أجرى المركز فحوصات طبية ومسوحات الكشف عن فيروس كورونا المستجد لطلبة الكلية العسكرية -فرع طرابلس- تمهيداً لاستئناف دراستهم خارج ليبيا.

كما أقام المركز ورشة عمل تدريبية حول أساسيات الدعم النفسي لموظفي غرفة عمليات الاتصال 195 وقال رئيس غرفة عمليات الاتصال فوزي بوجناح -بالخصوص- إن ورشة العمل تهدف إلى إعطاء أساسيات الدعم النفسي للمتضريين من جائحة كورونا.

ويشير المركز في هذا الشأن -على صفحته الرسمية- إلى أنه خصص الرقم 195 لتقديم خدمات المشورة الطبية بشأن جائحة كورونا ويعمل على مدار 24 ساعة .. ويذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أقام في اليومين الماضيين اليوم العلمي حول الاستجابة لمجابهة جائحة كورونا.

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