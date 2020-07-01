طيران مجهول ينفذ غارات جوية قرب قاعدة الوطية

أكد مصدر محلي ليبي في مدينة الرجبان جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، سماع دوي انفجارات متتالية قرب قاعدة الوطية العسكرية جنوب غرب طرابلس.

وقال المصدر المحلي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه بحسب تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، “إن “سكان مدينة الرجبان وضواحيها سمعوا دوي انفجارات وتحليق للطيران قرب قاعدة الوطية العسكرية”.

وأشار إلى أن “طيران مجهول يقصف مواقع بالقرب من قاعدة الوطية العسكرية غرب البلاد مع استمرار تحليق الطيران على مناطق الجبل الغربي”.

وأعلنت قوات الوفاق سيطرتها على القاعدة الجوية الاستراتيجية يوم 18 مايو الماضي بعد انسحاب كامل لقوات الجيش الوطني من القاعدة.

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