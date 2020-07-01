وزير الخارجية التونسي: المسار السياسي السبيل الأوحد لحلّ الأزمة الليبية

أجرى وزير الشؤون الخارجية التونسي، نور الدين الريّ، اتصالاً هاتفيًا، مساء الأربعاء، بوزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها، أن الجانبين تطرقا إلى سبل تعزيز العلاقات التي تجمع الشعبين، وسبل مزيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، واستعادة حركة المبادلات التجارية والاقتصادية المعهودة بينهما.

وحسب البيان، جدد الوزير التونسي، التأكيد على موقف تونس الثابت من الملف الليبي والقائم على التمسك بالشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى ضرورة المحافظة على المسار السياسي كسبيل أوحد لحلّ الأزمة الليبية وفقا لأحكام الاتفاق السياسي وفي إطار حوار “ليبي-ليبي” من شأنه أن يفضي إلى حل دائم وشامل لهذه الأزمة يحفظ وحدة واستقرار ليبيا.