“الوطني لمكافحة الأمراض” يكشف عن ارتفاع الإصابات بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تطور وبائي جديد في ليبيا بتسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 حالة شفاء من المرض، وحالة وفاة جديدة.

وكشف المركز عن رصد 27 إصابة في سبها، منها 25 حالة مخالطة، وحالتان جديدتان، و7 حالات بمصراتة، منها حالة جديدة، و6 حالات عائدة من السفر، وحالتين جديدتين في طرابلس، وحالة جديدة جديدة في بنغازي، و6 حالات في زليتن، منها 4 حالات جديدة, بينها حالة لجنسية غير ليبية، إضافة إلى حالتين عائدتين من السفر.

وقال المركز في بيانه اليوم الخميس إنه تم رصد حالة إصابة جديدة بكورونا في الخمس، وحالة واحدة لجنسية غير ليبية في ككلة، وحالة مخالطة في الشويرف، و3 حالات جديدة في القره بوللي، وحالة مخالطة في الزنتان.

وأشار بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى تسجيل 14 حالة شفاء 11 منها في سبها، وحالة من طرابلس، وحالتان من بنغازي، كما سجل المركز حالة وفاة من الجفرة.

وبهذا ارتفع إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 874، بينها 626 حالة نشطة، فيما تعافى 223 شخصا، و25 حالة وفاة نتيجة المرض.