رئيس الهيئة العامة للكهرباء يبحث مشاكل الشبكة ببلدية البيضاء والجبل الأخضر

عقد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، المهندس فخري المسماري، اجتماعا مع عميد بلدية البيضاء، علي حسين، وعضو مجلس النواب عن مدينة البيضاء، عبد المطلب ثابت، بمقر المجلس البلدي لبلدية البيضاء.

وتم الاجتماع أمس الأربعاء بحضور مدراء الإدارات بالهيئة، ومدير إدارة توزيع كهرباء الجبل الأخضر، وأعضاء المجلس التسييري لبلدية البيضاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، ربيع خليفة، إن الاجتماع ناقش مشاكل الشبكة الكهربائية ببلدية البيضاء بصفة خاصة، والجبل الأخضر بصفة عامة.

وأضاف خليفة أن المسماري أطلع الحاضرين على خطط ومشاريع الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، وتحديدا في الجبل الأخضر والمحطات التي سيتم إنشاؤها منها محطة سوسة الغازية، واستكمال مشروع محطة لملودة، وكذلك إنشاء محطة درنة الغازية، موضحا أن هذه المشاريع؛ تأتي بدعم كامل من الحكومة الليبية والتي ستحل مشكلة الكهرباء في الجبل الأخضر.

وناقش عضو مجلس النواب عن مدينة البيضاء مع رئيس الهيئة والحاضرين نسبة الإنجاز في هذه المشاريع الكبرى والعثرات والصعوبات التي تعوق استكمالها حتى يتم وضع الحلول العاجلة لها.

وقال المتحدث باسم الهيئة إن عميد بلدية البيضاء أطلع الحاضرين على مشاكل الكهرباء داخل بلدية البيضاء؛ من حيث انقطاع التيار الكهربائي في بعض الأوقات واختناقات الشبكة الكهربائية بالمدينة.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، قول رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، المهندس فخري المسماري، أن هذه المشاريع التي تشرف عليها الهيئة وبدعم كامل من الحكومة الليبية، والتي سترى النور قريبا ستحل كافة المشاكل داخل الجبل والمنطقة الشرقية.