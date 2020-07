دول الساحل وفرنسا تحذر من استمرار تدهور الوضع الأمني في ليبيا

حذرت دول الساحل الخمس وفرنسا أمس الأربعاء من استمرار

تدهور الوضع الأمني في ليبيا وانعكاساته على بلدان المنطقة.

وأوضحت الدول في البيان الختامي لها بعد قمتها في

العاصمة الموريتانية نواكشوط أن القمة تأتي

في سياق دولي يشهد تطورات كبيرة خاصة فيما

يتعلق بتصاعد الهجمات الإرهابية في الساحل وتدهور الوضع الأمني في ليبيا.

وحذر البيان من أن هذا الوضع ينذر بحدوث

مخاطر حقيقية على الاستقرار في الساحل وفي شبه المنطقة، هذا الاستقرار الذي يواجه

اختبارا صعبا بسبب تفشي جائحة كورونا، التي أصبحت تأثيراتها الاقتصادية

والاجتماعية بادية بصورة خطيرة.

وأكد البيان التزام رؤساء الدول بعدم

التسامح مع أيّ خرق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتعهّدوا بالعمل على

احترام حقوق الإنسان وإضفاء الصبغة القانونية في مجالات العمليات في ساحات القتال.

وطالبت “قمة نواكشوط” بإلغاءٍ كلي لديون دول

مجموعة الساحل، لمساعدتها على التصدي لتأثيرات ومضاعفات جائحة كورونا، والتفرغ

لمحاربة الإرهاب ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

