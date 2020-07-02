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دول الساحل وفرنسا تحذر من استمرار تدهور الوضع الأمني في ليبيا

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

حذرت دول الساحل الخمس وفرنسا أمس الأربعاء من استمرار
تدهور الوضع الأمني في ليبيا وانعكاساته على بلدان المنطقة.

وأوضحت الدول في البيان الختامي لها بعد قمتها في
العاصمة الموريتانية نواكشوط أن القمة تأتي

في سياق دولي يشهد تطورات كبيرة خاصة فيما
يتعلق بتصاعد الهجمات الإرهابية في الساحل وتدهور الوضع الأمني في ليبيا.

وحذر البيان من أن هذا الوضع ينذر بحدوث
مخاطر حقيقية على الاستقرار في الساحل وفي شبه المنطقة، هذا الاستقرار الذي يواجه
اختبارا صعبا بسبب تفشي جائحة كورونا، التي أصبحت تأثيراتها الاقتصادية
والاجتماعية بادية بصورة خطيرة.

وأكد البيان التزام رؤساء الدول بعدم
التسامح مع أيّ خرق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتعهّدوا بالعمل على
احترام حقوق الإنسان وإضفاء الصبغة القانونية في مجالات العمليات في ساحات القتال.

وطالبت “قمة نواكشوط” بإلغاءٍ كلي لديون دول
مجموعة الساحل، لمساعدتها على التصدي لتأثيرات ومضاعفات جائحة كورونا، والتفرغ
لمحاربة الإرهاب ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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  • تونس عميلة لفرنسا وتوجد لها قاعدة عسكرية فرنسية تقوم بالهجمات على مطارات المنطقة الغربية – لليبيا – وآخرها الهجوم على مطار الوطية –
    لانهم يشعرون بالنقص امام التدخل التركي – وتقوم جهات معارضة هاربة لفرنسا بتحميسهم لتخريب المنطقة الغربية الليبية .
    وتونس ودوّل الخليج ولبنان -وسوريا – تحاول تشغيل شركاتها بالاموال الليبية وتعطيل الاعمال في ليبيا بالهجمات الغير مبرررة من قاعدة عسكرية بتونس ..!!!

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