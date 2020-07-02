غارات جوية قرب قاعدة الوطية يشنها “طيران مجهول”

نقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن مصدر من مدينة الرجبان تأكيده على سماع دوي انفجارات متتالية قرب قاعدة الوطية العسكرية وأن سكان المدينة وضواحيها سمعوا أصوات الانفجارات وتحليق للطيران قرب القاعدة .

وأشار المصدر لسبوتنيك إلى أن طيران وصفه بالــ “مجهول” قصف مواقع بالقرب من قاعدة الوطية، فيما استمرار تحليق الطيران على مناطق الجبل الغربي.

يشار إلى أن هذه الغارات هي الأولى من نوعها منذ انسحاب قوات الجيش الوطني الليبي ووحداته العسكرية من قاعدة الوطية الجوية العسكرية في الثامن عشر من شهر مايو الماضي ولاحقاً من مجمل المدن والمناطق الغربية، ولم تصدر أي جهة ليبية من الطرفين أي بيان عن هذه الغارات حتى نشر هذا الخبر .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية