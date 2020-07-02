ليبيا الان

غارات جوية قرب قاعدة الوطية يشنها “طيران مجهول”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن مصدر من مدينة الرجبان تأكيده على سماع دوي انفجارات متتالية قرب قاعدة الوطية العسكرية وأن سكان المدينة وضواحيها سمعوا أصوات الانفجارات وتحليق للطيران قرب القاعدة .

وأشار المصدر لسبوتنيك إلى أن طيران وصفه بالــ “مجهول” قصف مواقع بالقرب من قاعدة الوطية، فيما استمرار تحليق الطيران على مناطق الجبل الغربي.

يشار إلى أن هذه الغارات هي الأولى من نوعها منذ انسحاب قوات الجيش الوطني الليبي ووحداته العسكرية من قاعدة الوطية الجوية العسكرية في الثامن عشر من شهر مايو الماضي ولاحقاً من مجمل المدن والمناطق الغربية، ولم تصدر أي جهة ليبية من الطرفين أي بيان عن هذه الغارات حتى نشر هذا الخبر .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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