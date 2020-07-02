“50” إصابة جديدة بــ”كورونا” في ليبيا موزعة على 10 مدن

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض -فجر اليوم الخميس- من مقره بمدينة طرابلس بيانه رقم “117” الذي أعلن من خلاله تسجيل ليبيا لــ 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 10 مدن وبلديات متفرقة على مستوى البلاد.

وقال المركز في بيانه إنه استلم يوم الأربعاء 1 يوليو 2020م عدد (788) عينة موزعة على النحو التالي:

– المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (374) عينة.

-مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (150) عينة.

-مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (33) عينة.

-مختبر فرع المركز سبها عدد (109) عينة.

-مختبر فرع المركز مصراتة عدد (108) عينة.

-مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (14) عينة.

وجاءت النتائج حسب بيان المركز على النحو التالي:

-عدد (738) عينة سالبة.

-عدد (50) عينة موجبة مفصلة على النحو التالي:

-عدد (15) حالات جديدة

-عدد (27) حالة مخالطين

-عدد (8) حالة عائدين من السفر

كما صدر عن المركز نشرة الوضع الوبائي المحلي ليوم الأربعاء ، ذكر فيها أنه سجل تطورا وبائيا جديداً بتسجيل الـــ 50 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد مبيناً الحالات حسب كل مدينة وبلدية:

سبها:- مجموع الحالات ( 27 ) حالة -عدد ( 25 ) حالة مخالطة – عدد ( 2) حالات جديدة.

مصراتة:- مجموع الحالات ( 7 ) حالات- عدد 1 حالة جديدة – عدد 6 حالات عائدة من السفر

طرابلس :- مجموع الحالات ( 2 ) حالات – عدد ( 2 ) حالات جديدة.

بنغازي:- مجموع الحالات ( 1 ) حالة – عدد 1 حالة جديدة .

زليتن :- مجموع الحالات (6) حالات – عدد 4 حالات جديدة, منها حالة لجنسية غير ليبية -عدد 2 حالات عائد من السفر.

الخمس:- مجموع الحالات 1 حالة -عدد 1 حالة واحدة جديدة.

ككلة:- مجموع الحالات 1 حالة، لجنسية غير ليبية.

الشويرف:- مجموع الحالات 1حالة مخالطة.

القره بوللي:- مجموع الحالات 3 حالات جديدة.

الزنتان:-مجموع الحالات 1 حالة مخالطة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته الوبائية اليومية تسجيل ( 14 ) حالة شفاء :- (11) من سبها – (1) من طرابلس- (2) من بنغازي ، ليكون إجمالي المتعافين 223 متعافي.

كما سجل المركز حالة وفاة واحدة من “بلدية الجفرة” ، ليكون إجمالي الوفيات 25 حالة وفاة، فيما أدرج إحصائيته لإجمالي الاصابات على النحو التالي : 874 إصابة – الحالات النشطة : 626 – المتعافين : 223 – الوفيات : 25.

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