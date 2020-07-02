غوتيريش لحفتر: حلّ النزاع في ليبيا يجب أن يكون سياسيا فقط

أخبار ليبيا24 – سياسة

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اتصال هاتفي تلقاه من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، على أن حلّ النزاع في ليبيا ليس عسكريا، ويجب أن يكون سياسيا فقط وأن يكون بملكية وبقيادة ليبية.

وبحسب ما صرح المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي أمس الأربعاء، فقد أكد غوتيريش للمشير حفتر التزام الأمم المتحدة الكامل بالحوار ضمن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

وأبلغ الأمين العام المشير حفتر أيضا بالتزامه بالمساعدة في إيجاد حل لإعادة فتح منشآت النفط المقفولة في ليبيا، بحسب ما نشر مركز أخبار الأمم المتحدة على موقعه الرسمي.

وردّا على أسئلة الصحفيين بشأن الصفة التي تحدث بها المشير حفتر مع الأمين العام، قال دوجاريك: “ما هو واضح هو أن المكالمات الهاتفية تم إجراؤها ضمن – وهذا فيما يتعلق بحفتر – ضمن المساعي الحميدة التي يقوم بها الأمين العام، وضمن التفويض الممنوح للأمم المتحدة”.

وأكد دوجاريك، أن الوسطاء، سواء كانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز أم الأمين العام نفسه، بحاجة للتحدث إلى الأطراف الفاعلة على الأرض، مضيفا: أن “هذا لا يمنحهم أي نوع من الوضع القانوني، ولكن إذا كنت ستصنع السلام، فسيتعيّن عليك التحدث مع أولئك الذين يشنّون الحرب”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أجرى أمس الأربعاء، مكالمتين هاتفيتين منفصلتين مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السرّاج والقائد العام المشير خليفة حفتر، لبحث آخر التطورات في ليبيا.

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