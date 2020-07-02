تسجيل 50 إصابة جديدة بـفيروس كورونا في ليبيا

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

02 July, 2020

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) إلى جانب حالة وفاة، علاوة على شفاء 14 حالة.

وقال المركز في بيان إنه تسلم أمس الأربعاء، 788 عينة للكشف عن فيروس كورونا ليتبين سلبية 738 بينها 14 حالة شفاء، وإيجابية 50 عينة موزعة بواقع 15 حالة جديدة، و27 مخالطين و8 عائدين من السفر.

وبهذا الإعلان تبلغ حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا 874 إصابة بينها 626 حالة نشطة، و25 وفاة، فيما تعافي 223 مصابًا من الفيروس الذي ظهر لأول مرة في البلاد في مارس الماضي.