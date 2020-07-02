«سعيد امغيب»: الحرس الوطني مقترح فاشل ولن ينجح

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن “مقترح الحرس الوطني الذي يطرحونه الآن ويحاولون من خلاله استيعاب المليشيات مقترح فاشل ولن ينجح لأن المليشيات تختلف في التوجه”.

جدير بالذكر أن “الساعة 24” كانت قد حصلت على صورة مذكرة مما يعرف “رئيس أركان الجيش” التابع لـ”حكومة الوفاق” للعرض على فائز السراج رئيس “المجلس الرئاسي” تضمن الدعوة إلى إنشاء كيان موازي للمؤسسة العسكرية تحمل اسم “الحرس الوطني” على غرار “الحرس الثوري الإيراني” الذي أنشأه آية الله الخوميني في أعقاب الثورة الإيرانية ليكون جهازاً عسكرياً موازياً للمؤسسة العسكرية الوطنية، بما يضمن حماية “الثورة الإيرانية”.

المذكرة التي حصلت عليها “الساعة 24” أشارت إلى ما سمته “إدماج القوات المساندة” التي تضم العناصر الأيديولوجية المتطرفة ومليشيات خطرة، وإنشاء “الحرس الوطني” باعتباره “ضرورة ملحة في هذه الظروف” وهي الدعوة التي كان قد نادى بها المفتي المعزول الصادق الغرياني، قبل أيام مخاطباً المليشيات بقوله: “لا تخرجوا من المولد بلا حمص” على حد تعبيره.

وحدد المقترح مدينة طرابلس، كمقر لرئيس “الحرس الوطني” على أن يتولى إمرته ضابط لا تقل رتبته عن رتبة عقيد يعين بقرار من “فائز السراج” بوصفه “القائد الأعلى للجيش”.

المقترح سبق أن تبناه ” خالد الشريف” والمكنى أبوحازم الليبي احد قيادات الجماعة الليبية المقاتلة، بطلب من المخابرات التركية، بدعوى “حماية ثورة 17 فبراير” و”منع عودة الديكتاتورية”.