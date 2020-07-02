«المقري»: إذا لم يتغير الوضع السياسي بالكامل لن تتجاوز ليبيا مراحل الفوضى والعنف

أكد المحلل السياسي، عبد الله ميلاد المقري، أن “الوضع فى ليبيا أصبح خطيرا حيث تغيرت الأحداث من فك الاشتباك إلي تغيير قواعد اللعبة”.

وقال المقري، في منشور له بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه يجب طرد الأتراك وترحيل عملائهم من الأراضي الليبية: “الأمر جد خطير ما لم يتم فورا طرد العدو التركي

من الأرض الليبية، وترحيل جميع من يدينون له بالعمالة السياسية والانبطاحية والولائية وكذلك إشعال النار في كل الاتفاقيات ومحاضر التعاون التي وقعت مع هذه الدولة الاستعمارية ابتداء من بداية العلاقات بين البلدين”.

وتابع؛ كما يجب “فض كافة الاتفاقيات التي أبرمت معهم و إشعال النيران بها وطرد كل من يدين بالولاء لتركيا وقدم لها الدعم الاستخباراتي ودنس تراب ليبيا، وجرد المدن من السلاح، وتقديمهم للقضاء”.

وأشار «المقري» إلي أنه من الضروري أيضا “رجوع كل المهجرين والنازحين لديارهم ومزارعهم، واسترجاع كل الأملاك المنهوبة لأصحابها”، لافتا إلي أنه “لم يعد تغير قواعد الاشتباك ذا أهمية في ظل بقاء الميليشيات، أو تحولها الى هياكل أمنية تنقل سلوك الإجرام معها”.

وأوضح «المقري» أنه إذا “لم تتغير الأوضاع بالكامل من حيث الشكل السياسي الذي يحقق الانطلاق الصحيح لمرحلة البناء الأفضل ضمن قدرة الدولة الوطنية في إرساء قواعد النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي لن يتم تجاوز مراحل الفوضى والعنف”.