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قنونو: «قواتنا البطلة» أجبرت دولا كبرى على تغيير موقفها والرضوخ

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم المتحدث باسم مليشيات السراج محمد قنونو، أن عناصرهم أجبرت دولا كبرى على تغيير مواقفها، وفرضت عليها الرضوخ لإرادة الشعب الليبي، على حد قوله.

وقال قنونو في بيان، نشرته غرفة عمليات ما يسمى بـ«بركان الغضب»: “قواتنا «البطلة» قدمت خلال 14 شهرا «ملاحم بطولية» أجبرت دولا كبرى على تغيير مواقفها، وفرضت عليها الرضوخ لإرادة الشعب الليبي، الرافض لعودة عسكرة الدولة وحكم الفرد”، بحسب تعبيره.

وأضاف “«قواتنا» واجهت خلال تلك المدة «عدوا» لخليط من «المليشيات الإرهابية وعصابات المرتزقة»، إضافة إلى دعم بالسلاح والمال والطيران الأجنبي، وقفت وراءه أكثر من 7 دول”، وفقا لوصفه.

وتابع “انتقلنا من مرحلة الدفاع إلى الهجوم ومواصلة «معارك التحرير»، ومستمرون حتى بسط السيطرة على كامل التراب الليبي، و«تحرير» مقدراته من «عبث المفسدين»، أما الخطوط الحمراء فقد رسمها شهداؤنا بدمهم”، بحسب تعبيره.

وأدعى أنهم مستمرون في بناء ما وصفها بـ«المؤسسة العسكرية» وفق أسس سليمة بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة، مشددا على أن من وصفهم بـ«الأبطال» سيكونون أساسا لبسط الأمن وتأمين «المناطق المحررة»، وفرض هيبة الدولة لاستئناف عجلة البناء والتنمية وإصلاح ما أفسده «المخربون».

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بركان الغضب قنونو مليشيات السراج

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اى قوات ياحمار لمن هزموا شر هزيمة فى طرابلس فباعوا الوطن لمحتل تركى جلب نفايات ارهابية من كل مكان فانتم منبوذين من الشعب ولكن العبرة بالنهاية فكما حدث فى سوريا يسمح الامريكان لكلب ترامب اردوغان بجلب ارهابيين من كل مكان ثم يتدخلوا لسحقهم ونهب خيراتهم وهو ما يحدث الان فى غرب ليبيا حيث سنرى لابطالكم فى الارهاب ما حدث لابطالكم الدواعش فى البواغيز ويكفى ان المعتوه عمل بيبيه على نفسه بعد ان حدد قاهر الاخوان خط احمر لو عندكم ابطال بجد يعبروا الخط الاحمر ياحمار حيث اقليمى برقة وفزان والثروة النفطية والمياه !!!

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  • غبى ومعبول فالدول الكبرى هى من سمحت لكلبها ترامب بنقل ارهابيين من اجل مصالحها فروسيا طهرت سوريا منهم لصالح قواتها هناك ولصالح الاسد وامريكا حتى تجد مبرر للتدخل فى ليبيا بحجة محاربة الارهاب وسيقسم الامريكان الغرب والروس الشرق وانتم مجرد عبيد عند كلب ترامب اردوغان

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  • قول قواتنا البطه اصدقك أما أن تقول بطله فلا أحد سيصدقك فوجهكم وجوه هزائم ومتي حققتوا نصر أن أنتحالكم لصفة المنتصر علي داعش في سرت فأتضح كذبكم وأفتضح أمركم حيث الذي حرر سرت من الدواعش هم الامريكان من الجو والبريطانيين والطليان من الارض مع كلاب صيد أسمها البنيان المتعوس كانوا كلما قصف الطائران الامريكي الدواعش فعقب القصف تهرع البيان المنفوش هرعة كلاب الصيد للاستطلاع الأمر اين كانت الضربه وكيف كانت وكم داعشي قد مات مهمة كلاب صيد ليس الا أما تقول قواتنا البطله فلا تقول كلام غير منطقي فهزمت قواتكم المسمات فقر ليبيا وهزمت قواتكم المسمات الشروق وهزمت قواتكم المسمان بركان الحطب كل ماهو لكم هي الهزائم فقط ولا تعتبر انسحاب الجيش انتصار لكم

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