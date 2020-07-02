ساسي يوجه كتاب عاجل لجويلي بشأن 10 مدن ومناطق ترفض طرح الأحمال بالتساوي

ليبيا – وجه المدير التنفيدي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي رسالة إلى آمر الغرفة الرئيسية الغربية المشتركة بالوفاق أسامة جويلي بشأن ماقال أنه رفض عدة مدن ومناطق لعملية طرح الأحمال بالتساوي من خلال اعتداءات تمارسها ” مجموعات مسلحة خارجة عن القانون ” مما سبب مشاكل بالشبكة .

وقال ساسي في كتابه أن الشبكة العامة للكهرباء تمر خلال هذه الفترة بظروف استثنائية وصعبة متمثلة في حدوث ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة وتزايد نسبة الرطوبة مع وجود العديد من وحدات إنتاج الطاقة خارج الخدمة ، إضافة إلى حدوث أضرار مادية جسيمة لبعض خطوط نقل الطاقة الرئيسية نتيجة الاشتباكات التي حدثت مؤخراً الأمر الذي وضع الشبكة العامة في حالة حرجة وصعبة خلال هذه الفترة من الصيف نتيجة العجز الكبير في تلبية الطلب وفق ما تؤكده الموازنة .

وأشار ساسي إلى ” أن الشركة تعمل جاهدة ضمن أنشطتها المختلفة على توفير الكهرباء للمواطن والتقليل من فترات طرح الأحمال ما أمكن ذلك لمختلف المناطق الواقعة بالمنطقة الغربية ، رغم الظروف الراهنة والمتمثلة في صعوبة صيانة وإصلاح أجزاء كبيرة من شبكة النقل وتوقف عمليات الصيانة الدورية لوحدات الإنتاج بسبب اضطرار الخبراء من الشركات المنفذة مغادرة البلاد ، إضافة إلى توقف العديد من المشاريع الإستراتيجية التي من شأنها توفير محطات التوليد اللازمة لسد العجز الحاصل في الشبكة العامة “.

وتطرق مدير شركة الكهرباء إلى الموضوع الرئيسي على اعتباره أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم مشكلة تنفيذ برنامج طرح الأحمال اليدوي المبرمج لساعات طويلة بشكل غير عادل أرهق كاهل بعض المواطنين واحتقانهم في بعض المناطق نتيجة عدم مشاركة مناطق أخرى في عملية طرح الأحمال التي تنفذها الشركة والتي تحدد زمناً للمشاركة في عمليات الطرح .

وأضاف : “هذا أثر ذلك سلبا على المناورات التشغيلية التي يجريها القائمين على العمليات التشغيلية بغرفة التحكم الجهوي الغربية وتعرض الشبكة في عديد المرات للدخول في مرحلة أظلام تام وأمام كل هذه التحديات والصعوبات التي تواجه الشركة نرفع لكم كشف ببعض محطات التحويل بالمناطق التي تواجه مشاكل وصعوبات في تنفيذ برنامج الطرح نتيجة الاعتداءات المتكررة من قبل بعض المجموعات المسلحة والخارجين عن القانون ، أملين تعاونكم معنا للحد من هذه الظاهرة .

وكان في قائمة هذه المدن والمناطق كل من الزاوية والخمس وابوسليم وجنزور وجادو والزنتان والرياينة والرجبان والعوينية وكذلك نالوت ، ووفقًا لكتاب ساسي باتت تفقد غرفة التحكم الجهوي الغربية لهذا السبب سيطرتها على المناورات التشغيلية وفق ما هو مطلوب منها في متابعة أحداث الشبكة لحالاتها العادية والطارئة للمحافظة على استقرارية الشبكة بما يجعلها فيوضع تشغيلي أمن لتنعم جميع مناطق المنطقة الغربية بالكهرباء .

وختم ساسي كتابه الموجه إلى جويلي بالقول : ” بهذا نكون قد أوضحنا ، أملين اتخاذ إجراءاتكم ” .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية