كهرباء أوباري: إظلام تام بالمنطقتين الوسطى والجنوبية

أعلنت محطة كهرباء أوباري الغازية، اليوم الخميس، عن حدوث إظلام تام بشبكة المنطقتين الوسطى والجنوبية، وذلك نتيجة خروج وحدات التوليد بمحطات (مصراته المزدوجة، الخمس الغازية، الخمس البخارية، أوباري الغازية، الحديد) عن العمل.

وقالت المحطة، إنه جاري العمل من قبل فرق الهندسة والصيانة لإعادة تشغيل المحطات في الساعات القادمة، لافتة إلى أن زيادة الأحمال وعدم الاستجابة لبرنامج الطرح من بعض المناطق، والتهجم على محطات التحويل وإرهاب المناوبين وإرجاع التيار بالقوة سيؤدي إلى تكرر حالات الاظلام.

وأهابت محطة كهرباء أوباري الغازية، بجميع البلديات والجهات الأمنية بضرورة التحرك فورا لمعالجة هذه الخروقات.