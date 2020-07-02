طوارئ مصراته تشارك في تنفيذ إجراءات الحجر للعائدين من مصر

شاركت فرق جهاز الإسعاف والطوارئ فرع مدينة مصراته، فرق الرصد والاستجابة السريعة باللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا بالمدينة، في تنفيذ إجراءات الحجر الصحي لثلاثة وثمانين مواطنًا تم حجرهم بفندق «زليتن»، بعد عودتهم إلى ليبيا مطلع الأسبوع الجاري على متن طائرة AIR LIBYA التي أقلعت من مطار «برج العرب» بالإسكندرية.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أن عضو لجنة تحسين خدمات جهاز الإسعاف والطوارئ يوسف امسيمير، كشف أن الفرق الطبية المختصة بتقديم خدمة «طبيبك في بيتك» والتابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ، أجرت كشوفات طبية للمواطنين الخاضعين للحجر الصحي بالفندق، في حين قامت فرق الرصد والاستجابة بأخذ مسحات أنفية لهم لإجراء فحص «تفاعل البوليميراز المتسلسل-PCR».