بعثة الاتحاد الأوربي لدى ليببا تمدد مهمتها حتى يوليو 2021

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، الخميس، أنه تم تمديد التفويض الخاص بها إلي يوليو 2021 .

وأكدت البعثة، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنها ملتزمة بدعم استقرار قطاعات الأمن والعدالة في ليبيا، ودعم أمن وإدارة الحدود.

وأشارت البعثة إلى أن المثابرة خلال فترة فيروس كورونا هي ايضاً لحماية حقوق الإنسان والدفاع عن أمن وسلامة المرأة

