وسائل إعلام: عقيلة صالح يصل موسكو

أفادت وسائل إعلامية، بأن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يصل إلى موسكو، اليوم الخميس في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسؤولين الروس آخر تطورات الأزمة في بلاده.

يشار إلى أن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميدة حومة الليبي، كان قد أعلن في وقت سابق عن “ترتيب في بداية يوليو .. لزيارة للمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إلى دولة روسيا للتحدث عن العديد من القضايا، على رأسها مناقشة مبادرة أو إعلان القاهرة، وكذلك مخرجات مؤتمر برلين، وأيضا مبادرة رئيس مجلس النواب للمحاولة في الدفع بهذا الاتجاه، وهو وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، أو بما معناه دعم الجهود الروسية الرامية لهذا الاتجاه”.