العريبي: صنع الله حاول الإساءة في بيانه الأخير إلى جهاز حرس المنشآت النفطية

ليبيا – علق رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب عيسى العريبي على التصريحات والبيان الصادر عن مصطفى صنع الله معتبراً أنه بيان متناقض جداً يدل على التخبط الذي يمر به، معتقداً أنه قد تأثر بالهجوم الذي شنته بعض القنوات عليه بسبب ما كشف عن أن إيرادات النفط لم تذهب لمصرف ليبيا بطرابلس في ظل إدراك الجميع بأن المليشيات كانت مستفادة من هذا المصرف وبعض القوى الموجودة بالمنطقة الغربية.

العريبي أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن البيان حاول الإساءة للواء ناجي المغربي وحرس المنشآت النفطية، مؤكداً على أن الجميع يعلم دوره في حماية المنشآت النفطية والموانئ بكل كفاءة دون وجود أي تجاوز.

وأردف” صنع الله في بيانه يقول أنه لا يوجد توزيع عادل للثروة وفي فقرة أخرى يتطرق إلى أنه سيتم إيداع هذه الأموال في حساب ولن يذهب لمصرف ليبيا المركزي حتى يتم المسار الاقتصادي الذي تقوم به بعض الدول الإقليمية كالولايات المتحدة بالتعاون مع الأمم المتحدة”.

وأكد على أن من قام بإغلاق الموانئ النفطية هم سكان تلك المناطق ومن لم يستفيد من ثروة النفط الليبي، مضيفاً” أقفلت الموانئ وغادرت منذ يومين بتسليم آمر الموانئ لمجلس النواب والقيادة العامة حتى يتم التواصل من أجل فتحها لكن يجب أن يكون هناك توزيع عادل للثروة”.

واختتم حديثه بالتعليق على اللقاء الذي ضم الرئيس التركي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مشيراً إلى أن الاخير عبارة عن موظف وليس له علاقة بالسياسة ومن المفترض الا يعقد لقاءات مع أي رئيس كان.

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