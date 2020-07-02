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ساسي” مستغيثا بـ”جويلى” : بعض المدن رفضت عملية طرح الأحمال بالتساوي لحل أزمة الكهرباء

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكدت الشركة العامة للكهرباء،الخميس، أن شبكة الكهرباء تمر خلال هذه الفترة بظروف استثنائية وصعبة متمثلة في حدوث ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة وتزايد نسبة الرطوبة مع وجود العديد من وحدات إنتاج الطاقة خارج الخدمة، نتيجة العجز الكبير في تلبية الطلب وفق ما تؤكده الموازنة”.

وقال المكتب الإعلامي للشركة فى تدوينة عبر الصفحتها الرسمية أن المدير التنفيذي للشركة علي ساسي، أرسل خطابا إلى ما يعرف بآمر الغرفة الرئيسية الغربية المشتركة بحكومة الوفاق غير المعتمدة أسامةجويلي، حول تصريحاته حول رفض عدة مدن ومناطق لعملية طرح الأحمال بالتساوي ما سبب مشاكل بالشبكة.

وأوضح ساسي أن العديد من المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها توفير محطات التوليد اللازمة لسد العجز الحاصل في الشبكة العامة توقفت، مشيرا إلى أن هناك مشكلة متفاقمة فى تنفيذ برنامج طرح الأحمال اليدوي المبرمج لساعات طويلة بشكل عادل نتيجة عدم مشاركة مناطق أخرى في عملية طرح الأحمال التي تنفذها الشركة والتي تحدد زمناً للمشاركة في عمليات الطرح.

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تعليقات

  • ساسى كلب كلب ترامب اردوغان
    نحن المسلمون من نحرر اسطنبول ارض الكفر والضلال والشائعات الكاذبة اخر الزمان رغم انف اردوغان
    فاردوغان الان يخاف من ترامب اكثر من خوفه من الله ويتصور انهم سيحمونه ليستمر فى السلطة والقصور الفاخرة ونسى هو وامثالع انهم فى النهاية سيصيروا جيف فى قبورهم ولن تنفعهم قصورهم ولاموالهم عندما يلقوا فى جهنم وبحرموا من اهلهم بينما ضحاياهم يعوضعم الله قصورا ونعيما ابديا فى الجنة والنظر الى وجهه الكريم ويروا اهلهم فى المنزلة الاعلى
    عن أبي عبد السلام، عن ثوبان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها». فقال قائل: ومِن قلة نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن». فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا، وكراهية الموت».
    ولكن العبرة بالنهاية :-
    عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة، من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا، قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا، والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم، أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث، لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم، قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون، وذلك باطل، فإذا جاءوا الشأم خرج، فبينما هم يعدون للقتال، يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، فأمهم، فإذا رآه عدو الله، ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لانذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده، فيريهم دمه في حربته.

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  • طبعاً بهايم…يابهايم شوفوا مصر عملت إيه لم يعد هناك انقطاع للكهرباء طوال 24 ساعة…بل ويوجد فائض يمكن تصديره…الحل بسيط …مصر عملت 10 محطات غازية لتوليد الكهرباء…واختارت شركة سيمنز الألمانية لتوريد تلك المحطات…وتم تنفيذها فى وقت قصير جداً بأوامر من السيسى وتحت إشرافه…طبعاً السراج والمعتوه المنبوذ إردوغان غايتهم سرقة ليبيا وليس تنميتها…والشعب الليبى لم ينتفض ضد أولئك الحرامية…منهم لله…محطات توليد الكهرباء التركية المركبة على سفن بحرية لن تكفى احتياجات ليبيا وإنما هى وسيلة لسرقة أموال الليبيين…

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