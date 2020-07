أكدت الشركة العامة للكهرباء،الخميس، أن شبكة الكهرباء تمر خلال هذه الفترة بظروف استثنائية وصعبة متمثلة في حدوث ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة وتزايد نسبة الرطوبة مع وجود العديد من وحدات إنتاج الطاقة خارج الخدمة، نتيجة العجز الكبير في تلبية الطلب وفق ما تؤكده الموازنة”.

وقال المكتب الإعلامي للشركة فى تدوينة عبر الصفحتها الرسمية أن المدير التنفيذي للشركة علي ساسي، أرسل خطابا إلى ما يعرف بآمر الغرفة الرئيسية الغربية المشتركة بحكومة الوفاق غير المعتمدة أسامةجويلي، حول تصريحاته حول رفض عدة مدن ومناطق لعملية طرح الأحمال بالتساوي ما سبب مشاكل بالشبكة.

وأوضح ساسي أن العديد من المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها توفير محطات التوليد اللازمة لسد العجز الحاصل في الشبكة العامة توقفت، مشيرا إلى أن هناك مشكلة متفاقمة فى تنفيذ برنامج طرح الأحمال اليدوي المبرمج لساعات طويلة بشكل عادل نتيجة عدم مشاركة مناطق أخرى في عملية طرح الأحمال التي تنفذها الشركة والتي تحدد زمناً للمشاركة في عمليات الطرح.

The post ساسي” مستغيثا بـ”جويلى” : بعض المدن رفضت عملية طرح الأحمال بالتساوي لحل أزمة الكهرباء appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24