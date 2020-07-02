الحراثي يطرح تساؤلات بشأن الوضع في ليبيا

طرح أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي البروفيسور ميلاد الحراثي تساؤلات بشأن الوضع في ليبيا مؤكدا أن صانع القرار في ليبيا يجب أن يعي إجابتها قبل الإقدام على أي خطوة.

وقال الحراثي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن التدافع الدولي على ليبيا هو حرب أهلية عالمية عند نقطة التحول في أعقاب التطورات الأخيرة متسائلا أن كان التدافع الدولي على ليبيا من أجل ليبيا أو من أجل خيراتها؟.

وأردف كيف سوف نرى الصراع الليبي يتطور في الأشهر القادمة؟ مضيفا أن القوى الإقليمية والعالمية تتنافس على النفوذ والتفوق.

وتساءل الحراثي ما هي الآثار المتوقعة على الليبيين على المدى القريب والبعيد وعلى السيادة والاستقرار والتماسك الليبي مضيفا ما هي مصالح وأهداف هؤلاء المتدخلين؟ وما هي آفاق التسوية السلمية إن وجدت؟ وكيف قامت هذه الدول بتسليح المنصات الإعلامية لزيادة تدخلها العسكري؟ وما هو التأثير داخل ليبيا وخارجها؟ وهل صانع القرار الليبي، أن وجد، يعي الإجابة علي هذه الاسئلة قبل القدوم على خطوات غير محسوبة على المسألة الليبية وسيادة أرضها وشعبها ومصالحها؟