مفوضية الانتخابات ترحب بقرار تمديد مشروع الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية

ليبيا – رحبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الخميس بقرار تمديد مشروع الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية تعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي حتى ديسمبر 2021 والذي يعمل على تحضير المفوضية لأي أحداث انتخابية قادمة.

المفوضية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن قرار التمديد جاء في اجتماع مجلس المشروع المنعقد عبر الفيديو يوم الـ30 من شهر يونيو الماضي برئاسة رئيس مجلس المفوضية عماد السايح والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جيراردو نوتو بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم بالخير بصفته ممثل المفوضية في اللجنة الفنية بالمشروع وعدد من ممثلي الدول المانحة مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة.

واستهل السائح الاجتماع باستعراض السياق الانتخابي في ليبيا،مبينا التحديات والفرص والشروط اللازمة للانتخابات ومعبرا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن شكرهما للدول المانحة على التزامهم المستمر لتعزيز العمليات الديمقراطية في ليبيا ودعمهم للمفوضية من خلال مشروع “تعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي” الخاص ببرنامج الامم المتحدة الإنمائي.

ومن جانبهم،أقرت الجهات المانحة بالتقدم الذي أحرزته المفوضية والمشروع،مشيرين إلى أهمية الحفاظ على دعم انتخابي فعال للمفوضية لضمان استعدادها من الناحية الفنية لإجراء عمليات انتخابية ذات مصداقية في حال الدعوة إليها.

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