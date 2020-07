الغرياني محرضا المليشيات.. توزيعكم على المؤسسات “ضحك على الذقون” لا تقبلوا بذلك

حرض المفتي المعزول الصادق الغرياني، الأربعاء، المواطنين على الخروج ضد الجيش ومواجهته بالأسلحة.

كما طالب الغرياني، في تصريحات صحفية المليشيات، بعدم الانضمام للمؤسسات الأمنية، لافتا إلى أن ذلك “ضحك على الذقون”، موضحا أن الأركان تقدمت بمقترح للرئاسي أن يُصدر قرارا بتشكيل الحرس الوطني، وعليهم الانضمام له.

وأضاف الغرياني، أن الوفاق تريد دمج من أسماهم بالثوار في المؤسسات بطرق شتى، لأنها تريد أن تنزع منهم قوتهم، وطالب من أسماهم بالثوار ألا يقبلوا بانضمامهم إلا لمؤسسة عسكرية وهي الحرس الوطني وألا يقبلوا بغير ذلك ولابد أن يفرضوا وجودهم ويطلبوا من الوفاق تفعيل قانون الحرس الوطني.

وحرض الغرياني المليشيات على عدم قبول أي اقتراحات أخرى بتوزيعهم على الأجهزة المختلفة موضحا أن ذلك تفتيت إنما الانضمام لمؤسسة الحرس الوطني يعد صمام أمان، حسب تعبيره.

