ليبيا الان

«الغرياني» محرضا شباب المليشيات: لا تقبلوا إلا بالحرس الوطني لمواجهة «الغزاة»

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم المُفتي المعزول الصادق الغرياني، أن طرابلس لا زالت مهددة و “الكتائب المسلحة” الموجودة فيها ترابط على الثغور لأن من وصفهم بـ”العدو”- القوات المسلحة الليبية- غير مأمون الجانب فإذا تمكن من الوصول للأماكن التي كان بها جنوب طرابلس ستكلف الوطن الكثير كالحرب التي استمرت 14 شهرا.

وطالب الغرياني، في مداخلة مرئية لبرنامج “الإسلام والحياة” عبر فضائية “التناصح” إحدى الأذرع الإعلامية للجماعات المتطرفة، هذه الكتائب بأن ترابط في أماكنها ويدها على الزناد وأن تتربص وتأخذ حذرها، محرضا شباب المليشيات بالتمرد على قرار الانضمام للأجهزة الأمنية، قائلا:” على الثوار عدم قبول توزيعهم على الأجهزة الأمنية والانضمام للحرس الوطني الذي يعد صمام أمان لهم.، على حد زعمه.

وادعى الغرياني، أن مجلس البحوث والدراسات الشرعية في دائرة الإفتاء ومركز العلماء بينوا الحكم للمواطنين وطالبوهم بالمقومة والخروج ضد ما وصفهم بـ”الغزاة” لمواجهتهم مواجهة مسلحة.

وأشار إلى أن مجلس البحوث في بيانه عندما طلب المواجهة المسلحة والخروج ضد هؤلاء الغزاة المعتدين إنما هو يبين الحكم الفقهي الذي عندما يتعرض الوطن والبلد لغزو أجنبي من أعداء الله كل قرية ومنطقة ينزل بها العدو يتعين على أهلها قبل غيرهم الجهاد فرض عين وأن يقاتلوا هؤلاء ويقاوموا بكل ما يملكون و لا تعاملونهم بالإحسان ولا تبيعوهم وتشتروا منهم هذا ما يتعين على أهل كل منطقة نزل فيها هؤلاء الأوباش الأوغاد الأعداء لعدم السماح لهم بالتمدد في هذه المناطق.

وتابع:” أطالب الثوار وأقول لهم المعول عليكم بعد الله في استقرار البلاد وتأسيس مؤسسات وبناء دولة انتم يامن انتزعتم النصر للوطن فلا تسمحوا بأن يفتتوكم أو يلتفوا عليكم ويُطمعوكم بإدخالكم في المؤسسات بطرق شتى هذا ضحك عليكم فهم يريدون أن ينزعوا منكم قوتكم وعليكم ألا تقبلوا إلا بانضمامكم جميعاً لمؤسسة عسكرية وهي الحرس الوطني فلا تقبلوا بغير ذلك ولابد أن تفرضوا وجودكم وتطلبوا من الوفاق تفعيل قانون الحرس الوطني لأنه صدر من جهة تشريعية مُعتد بها”.

وزعم الغرياني أن الأركان تقدمت بمقترح للرئاسي أن يُصدر قرار بتشكيل الحرس الوطني هذا ضحك على الذقون لا تسمحوا بذلك لأن من يُصدر قرار بتشكيل حرس وطني يستطيع في اليوم التالي العمل على إلغائه يجب أيضاً أن تُطالبوا بأن تكون على رئاسة الحرس الوطني أناس تطمئنون إليهم قادرون على أن يُحافظوا عليكم ويأخذوا بحقوقكم، كيف يطالب البعض بتسليم السلاح؟ لمن يسلمونه هل للروس الذين يحتلون منابع لنفط؟ أم لحفتر الذي يعلمون ما فعله في ترهونة”، على حد قوله.

وقال إن الحرس الوطني يجب أن يترأسه أشخاص قادرين على الدفاع عن “الثورة” وحفظ حقوق ما وصفهم بـ”الثوار”، مشيراً إلى أن ترديد البعض عبارات بأن هؤلاء ميليشيات ويجب تسليم سلاحهم لا ينبغي أن ينطلي على أحد كونه حديث من قبل الدول المعادية بحسب قوله.

وحرض من وصفهم بـ”الثوار” على عدم قبول أي اقتراحات أخرى بتوزيعهم على الأجهزة المختلفة لأن هذا تفتيت وتضييع للدولة وانضمام الثوار لمؤسسة الحرس الوطني يعد صمام أمان كونهم يستطيعوا الحفاظ على الحريات العامة في البلاد.

الوسوم

الأجهزة الأمنية الحرس الوطني الغرياني ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • متخلف عقليا فثوارك الدواعش مصيرهم الهلاك كما حدث فى البواغيز بسوريا وسيناء بمصر ودرنة وبنغازى والجنوب وسيتم تصفيتهم من الافريكوم قريبا فالهلاك مصير المتنطعين فالجيش الوطنى يزيد قوة والخط الاحمر يفصل اقليمى برقة وفزان والهلال النفطى فى حماية مصر والقبائل الليبية التى ستطهر البلاد من الارهاب حتما

    رد

  • . The Prophet (ﷺ) said: The people will soon summon one another to attack you as people when eating invite others to share their dish. Someone asked: Will that be because of our small numbers at that time? He replied: No, you will be numerous at that time: but you will be scum and rubbish like that carried down by a torrent, and Allah will take fear of you from the breasts of your enemy and last enervation into your hearts. Someone asked: What is wahn (enervation). Messenger of Allah (ﷺ): He replied: Love of the world and dislike of death.
    حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ السَّلاَمِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏”‏ يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا ‏”‏ ‏.‏ فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ ‏”‏ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ ‏”‏ ‏.‏ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهَنُ قَالَ ‏”‏ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ ‏”‏ ‏.‏
    لكن فى اخر الزمان سنهزم نحن المسلمون اسياد الغريانى فنحن قادمون لهم لدعم خيار مدينة دمشق لقتال اسياد الغريانى ثم فتح اسطنبول ارض الدعارة والكفر والضلال واقتسام غنائمهم بدون قتال منا يدل على تفاهة جيش الدعارة التركى اخر الزمان ووما يثبت صحة حديث ابوهريرة انه جاء بصفة تشتهر بها اسطنبول وهى نشر الاكاذيب والشائعات اخر الزمان فقالوا للمسلمين ان الدجال ظهر فى ارضكم حتى يتركوا غنائمهم ويتركوا الاتراك الكفار
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد وحديث حسن، وعليه نور الصدق وجلالة النبوة.

    وهذا الفتح للقسطنطينية سيكون دون قتال، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم، يا رسول الله، قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا، فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها ـ قال ثور: لا أعلمه إلا قال ـ الذي في البحر، ثم يقولوا الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله، والله أكبر، فيفرج لهم، فيدخلوها، فيغنموا، فبينما هم يقتسمون المغانم، إذ جاءهم الصريخ، فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون..

    رد