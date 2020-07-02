«النايض» مبعوثا شخصيا لرئيس مجلس النواب بأوروبا وأفريقيا وأمريكا وبريطانيا

أعلن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، كلف عارف علي النايض، رئيس تكتل “إحياء ليبيا” مبعوثا شخصيا له.

وجاء في خطاب الذي وجهه رئيس المجلس إلى النايض:” نظراً لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية ولمقتضيات المصلحة العامة، تقرر تكليف النايض مبعوثاً لرئيس مجلس النواب”.

وتم تكليف النايض مبعوثاً شخصياً لدى كل من: الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.

وأشار عقيلة، في خطابه، إلى أن التكليف يأتي من أجل شرح وجهة نظرهم بخصوص المبادرة التي ترتب عليها “إعلان القاهرة”، وعرض وجهة نظر عارف النايض وما ينتج من التواصل مع هذه الجهات.