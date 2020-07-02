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«النايض» مبعوثا شخصيا لرئيس مجلس النواب بأوروبا وأفريقيا وأمريكا وبريطانيا

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، كلف عارف علي النايض، رئيس تكتل “إحياء ليبيا” مبعوثا شخصيا له.

وجاء في خطاب الذي وجهه رئيس المجلس إلى النايض:” نظراً لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية ولمقتضيات المصلحة العامة، تقرر تكليف النايض مبعوثاً لرئيس مجلس النواب”.

وتم تكليف النايض مبعوثاً شخصياً لدى كل من: الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.

وأشار عقيلة، في خطابه، إلى أن التكليف يأتي من أجل شرح وجهة نظرهم بخصوص المبادرة التي ترتب عليها “إعلان القاهرة”، وعرض وجهة نظر عارف النايض وما ينتج من التواصل مع هذه الجهات.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • المهم ان يشرح لدول اوربا الشرعية الحقيقية فى لييبا بناء على معايير الديمقراطية عندهم فى احترام ارداة نواب الشعب الذى منح حكومة عبدالله الثنى الثقة بنصاب قانونى وفى فترة صلاحية البرلمان بينما رفض منح الثقة لحكومة الوفاق مرتين وبالتالى فهى غير شرعية وكذلك المجلس الرئاسى التوافقى بعد انسحاب اربعة من تسعة اصبحت قراراته باطلة لانها تحتاج للتوافق بين الاعضاء التسعة طبقا لاتفاق الصخيرات وبفقد التوافق اصبح هو والعدم سواء وتعود السلطة الرئاسية للمستشار عقيلة صالح يمكن تقديم الادلة والمستندات الدالة على ذلك ليجعل دول العالم تسحب الاعتراف من السراج وحكومته وتعترف بعقيلة صالح رئيسا وعبدالله الثنى رئيس حكومة تدير البلاد من عاصمة ليبيا قبل ثورة الفاتح فى البيضا وترفع نفس العلم

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