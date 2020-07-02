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أجدابيا تؤبّن عبدالسلام الزوي.. “شيخ السلام والإصلاح”

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيم بمدينة أجدابيا مراسم تأبين الراحل عبدالسلام حسن البابا الزوي، أحد مشايخ وحكماء ليبيا الذين ساهموا في فض النزاعات بين المتخاصمين وإصلاح ذات البين.

وتنوعت مراسم التأبين بين كلمات تحدثت عن مآثر الفقيد ودورها الإيجابي في المصالحة الوطنية، وبين قصائد شعبية التي ألقاها الشعراء، جمعة بوخبينة وعقوب الزوي.

وفي ختام التأبين، قام المجلس الأعلى لقبيلة أزوية بتكريم الفقيد بدرع العطاء وشهادة تقدير عرفانا بدوره الكبير وعطائه اللامحدود في الأعمال الخيرية.

وشارك في التأبين قبائل مدينة اجدابيا وشيوخها وشبابها وأعيانها، وتقدَّمَ الجميع بأبلغ وأحر آيات التعازي والمواساة، لوفاة الزوي المعروف بطيب ذكره وجميل صنائعه، وحسن سيرته وسمته، وكريم أخلاقه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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