المخابرات التركية تنقل مرتزقة الإخوان باليمن إلى ليبيا

قالت صحيفة «العين» الإخبارية، نقلا عن مصادر عسكرية واستخباراتية ليبية، أنها رصدت وصول شخصيات من حزب الإصلاح اليمني، ذراع تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى طرابلس، وذلك من أجل توطيد العلاقة مع إخوان ليبيا برعاية المخابرات التركية.

وأكدت المصادر ذاتها، أن وجود هؤلاء القيادات في طرابلس بالتنسيق مع المخابرات التركية قد جاء بزعم المساهمة في بناء المعرفة للسيطرة على مواقع تنفيذية أو تشريعية، كما أكدت بأنه من المقرر تدريب وبناء قدرات من الصفين الثالث والرابع فكريا لجماعة الإخوان بليبيا والدفع بهم للانتخابات القادمة.

وشددت المصادر، على صحة ما جاء في تقارير صحفية يمنية عن وصول عدد من المرتزقة المنتمين إلى تنظيم الإخوان الإرهابي إلى ليبيا بهدف العمل كمرتزقة في صفوف حكومة فايز السراج التي تسيطر عليها المليشيات الإجرامية بوساطة تركية.

ونقلا عن مصادر عسكرية واستخباراتية، أشارت المصادر إلى أن أكثر من 200 من المرتزقة اليمنيين وصلوا فعلا إلى ليبيا ومعظمهم من مليشيات تابعة لحزب الإصلاح في مأرب.

وأفات المصادر، بأن هؤلاء المرتزقة سافروا إلى تركيا تحت ذريعة تلقي العلاج في المستشفى، إذ جرى نقلهم إلى العاصمة الليبية طرابلس، وتابعت بأن حزب الإصلاح هو ذراع تنظيم الإخوان الإرهابي، يحاول جاهدا توطيد التحالف العسكري مع تركيا من خلال القتال إلى جانبها في ليبيا تمهيدا لاستدعائها للتدخل في اليمن.

وألقت قوات الجيش الليبي القبض على عدد من المرتزقة اليمنيين من حزب الإصلاح إذ كانوا يقاتلون في صفوف مليشيات حكومة فايز السراج، وفق المصادر ذاتها.