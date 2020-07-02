الأمم المتحدة: الألغام توقع 130 ضحية جنوب طرابلس

قالت البعثة الأممية إلى ليبيا، الخميس، إن “الأمم المتحدة وثّقت وقوع 75 ضحية من المدنيين و55 من العاملين في إزالة الألغام في الأسابيع الخمسة الماضية”، إثر وقوعهم في “فخاخ متفجرة” أو تعرضهم لانفجار عبوات ناسفة وألغام أرضية ومتفجرات من مخلفات الحرب في جنوب طرابلس.

وأضافت البعثة، في حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”، أن الأمم المتحدة تقدم الدعم الفني والمشورة اللازمة للسلطات المعنية للمساعدة في إدارة الوصول الآمن إلى المناطق الملوثة بالألغام والمتفجرات وتطهيرها بأمان، وتحذر من العودة غير الآمنة للنازحين في جنوب طرابلس.

وفي إدراج آخر، أشارت البعثة إلى أن توقف الاشتباكات المسلحة بالمنطقة الغربية لا يعني انها أصبحت آمنة، موضحة أن مخلفات الحرب القابلة للانفجار خطيرة للغاية، وقد تسبب إصابات شديدة وقد ينجم عنها وفيات”.

ودعت إلى اتّباع قواعد عند العودة لأي منزل واقع في مناطق الاشتباكات أو تعرض لأي نوع من القصف، تتمثل في عدم العودة دون إذن السلطات المحلية بشأن سلامة المنطقة، والبقاء بعيدا عن الأماكن المدمرة أو المهجورة، والانتباه لمخلفات الحرب داخل المنزل وحوله، وعدم لمس أي جسم مشبوه.

ولفتت إلى أنه وفي حال العثور على أي جسم مجهول، يجب إخبار الآخرين والإبلاغ عنه مباشرة إلى السلطات المحلية أو على الأرقام التالية: منظمة حقول حرة: 0924753909، المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب: 0918808234.

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