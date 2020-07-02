«تعليم الوفاق» تتابع سير العمل بمنصة «لنتعلم»

زار وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام بحكومة الوفاق، عادل جمعة، اليوم الخميس، مركز التوثيق والمعلومات، ضمن جولاته التفقدية للاطمئنان على سير العمل بالمنصة التعليمية «لنتعلم»
والتقى جمعة خلال الزيارة بمدير عام المركز الدكتور يوسف أبوزويدة، وتابع عن كثب مع الفريق التقني عملية رفع الدروس التعليمية المسجلة والشارحة للإجابة عن الأسئلة الاسترشادية لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية على المنصة التعليمية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك».
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وعلى هامش زيارته عقد جمعة، اجتماعًا بحضور مدير المركز، ورئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، الدكتور على المهنكر، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، الدكتور سعيد معيوف، و مدير إدارة الاحتياط العام، الدكتور أبوبكر الهاشمي، ومدير المركز الوطني للامتحانات، السيد أحمد، خُصص لمتابعة سير العمل في إعداد ومراجعة الأسئلة الاسترشادية وتسجيل الدروس التعليمية الشارحة للإجابة عنها وعملية رفعها على المنصة وبثها على قناة «ليبيا» التعليمية.
إعداد الأسئلة الاسترشادية وإطلاق تطبيق «لنتعلم»
وأكد رئيس مصلحة التفتيش التربوي، الدكتور على المهنكر، الانتهاء من إعداد الأسئلة الاسترشادية للصفوف السادس والسابع والثامن من مرحلة التعليم الأساسي وإحالتها لمركز التوثيق والمعلومات ولجنة التعليم عن بعد.
وبدوره أوضح مدير مركز التوثيق والمعلومات، الدكتور يوسف ابوزويدة الإجراءات المتبعة من قبل المركز لتفعيل المنصة التعليمية وكيفية الاستفادة منها في ظل وباء «كورونا»، كاشفًا عن إطلاق تطبيق «لنتعليم» على الموبايل ابتداءً من الأسبوع المقبل.
وقال إن عملية رفع الأسئلة الاسترشادية على المنصة في مراحلها الأخيرة، لافتًا إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق لرفع الدروس التعليمية المصورة والتي تعرض على قناة «ليبيا» التعليمية لمختلف المراحل التعليمية على المنصة التعليمية، وذلك بالتعاون مع المركز العام للتدريب وتطوير التعليم.
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