«تعليم الوفاق» تتابع سير العمل بمنصة «لنتعلم»

زار وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام بحكومة الوفاق، عادل جمعة، اليوم الخميس، مركز التوثيق والمعلومات، ضمن جولاته التفقدية للاطمئنان على سير العمل بالمنصة التعليمية «لنتعلم»

والتقى جمعة خلال الزيارة بمدير عام المركز الدكتور يوسف أبوزويدة، وتابع عن كثب مع الفريق التقني عملية رفع الدروس التعليمية المسجلة والشارحة للإجابة عن الأسئلة الاسترشادية لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية على المنصة التعليمية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك».

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وعلى هامش زيارته عقد جمعة، اجتماعًا بحضور مدير المركز، ورئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، الدكتور على المهنكر، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، الدكتور سعيد معيوف، و مدير إدارة الاحتياط العام، الدكتور أبوبكر الهاشمي، ومدير المركز الوطني للامتحانات، السيد أحمد، خُصص لمتابعة سير العمل في إعداد ومراجعة الأسئلة الاسترشادية وتسجيل الدروس التعليمية الشارحة للإجابة عنها وعملية رفعها على المنصة وبثها على قناة «ليبيا» التعليمية.

إعداد الأسئلة الاسترشادية وإطلاق تطبيق «لنتعلم»

وأكد رئيس مصلحة التفتيش التربوي، الدكتور على المهنكر، الانتهاء من إعداد الأسئلة الاسترشادية للصفوف السادس والسابع والثامن من مرحلة التعليم الأساسي وإحالتها لمركز التوثيق والمعلومات ولجنة التعليم عن بعد.

وبدوره أوضح مدير مركز التوثيق والمعلومات، الدكتور يوسف ابوزويدة الإجراءات المتبعة من قبل المركز لتفعيل المنصة التعليمية وكيفية الاستفادة منها في ظل وباء «كورونا»، كاشفًا عن إطلاق تطبيق «لنتعليم» على الموبايل ابتداءً من الأسبوع المقبل.

وقال إن عملية رفع الأسئلة الاسترشادية على المنصة في مراحلها الأخيرة، لافتًا إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق لرفع الدروس التعليمية المصورة والتي تعرض على قناة «ليبيا» التعليمية لمختلف المراحل التعليمية على المنصة التعليمية، وذلك بالتعاون مع المركز العام للتدريب وتطوير التعليم.

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