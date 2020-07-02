«تميم وأردوغان» يبحثان سبل دعم المليشيات في ليبيا

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الريئس التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة، بأول زيارة خارجية للأخير منذ بدء تفشي كورونا، وبحثا آخر التطورات على الساحة الليبية والمنطقة.

وبحث الجانبان، العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات، لاسيما ما يتعلق “بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والطاقة والدفاع بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية.

وأكد تميم وأردوغان، عزمهما على دفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات أكثر تعاونا وتكاملا في جميع المجالات، على حد زعم الوكالة القطرية.

وأفادت بأنهما ناقشا أبرز تطورات الأوضاع في كل من فلسطين وليبيا وسوريا واليمن.