ليبيا الان

«تميم وأردوغان» يبحثان سبل دعم المليشيات في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الريئس التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة، بأول زيارة خارجية للأخير منذ بدء تفشي كورونا، وبحثا آخر التطورات على الساحة الليبية والمنطقة.

وبحث الجانبان، العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات، لاسيما ما يتعلق “بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والطاقة والدفاع بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية.

وأكد تميم وأردوغان، عزمهما على دفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات أكثر تعاونا وتكاملا في جميع المجالات، على حد زعم الوكالة القطرية.

وأفادت بأنهما ناقشا أبرز تطورات الأوضاع في كل من فلسطين وليبيا وسوريا واليمن.

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أردوغان المليشيات تميم دعم سبل ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • حلوة كلمة الشيخ تميم شيخ فى مجال شيخ منصر ولا شيخ المنافقين فهو متخصص فى سفك الدماء والافساد فى الارض وابوه البغل حمد دفع رشوة لبلاتر لتنظيم كأس العالم بقطر فهو شيخ قذر لم يسلم من جائحة الكورونا التى اجهضت حلمه فى حضور كأس العالم وربما تحرم قطر نفسها من هذا الحلم وقد يذهب لدولة اخرى او يؤجل للشتاء فقطر جهنم فى الصيف المهم ان الشيطان اردوغان ذهب لقطر يبحث عن المال فخزينه خاوية حتى بعد ما نهب مصرف ليبيا المركزى مطلوب منه سداد 170 مليار دولار يجيبهم منين الحمار وان كان رصيدة بالخارج يغطى المبلغ هو واسرته ولكن افلاس تركيا ارحم عنده من انه يتصرف فى الثروت التى نهبها مع اسرته الكريهة والمضحك انه يشكوا من تعليقات الاتراك على مناسبات اجتماعية لاسرته حيث عشرات الالاف تلعنه هو واسرته الفاسدة ويطالب لمحاسبة من يعبر عن على طريقة امير قطر !!

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  • المهم ان اردوغان يرضع من بز موزه المزيد من الشر والارهاب فهى حمالة الحطب

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