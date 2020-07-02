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أبناء الدوحة يهاجمون أردوغان: جاء إلى قطر لنهب أموالنا

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تصدر هاشتاغ «أردوغان» مقدمة قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي في إمارة قطر، تزامنًا مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدوحة.

جاءت أغلب التدوينات على هاشتاغ «أردوغان» منتقدة الاحتفاء القطري بالرئيس التركي والاستعدادات الضخمة التي تجريها الدوحة لاستقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أول زيارة خارجية له منذ تفشي وباء كورونا المستجد، مؤكدة التغريدات أن أردوغان جاء لسلب أموال الإمارة، وفق لما رصده موقع “تركيا الآن”.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقى بأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس التركي إلى دولة قطر.

ونشرت جريدة «سي إن إن» التركية، أن الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، التقى بأمير قطر الشيخ تميم بن حامد آل ثاني، في الدوحة، وأجريا مباحثات رسمية مغلقة.

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أبناء الدوحة أردوغان أموال تهب قطر هجوم

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • هذا المجرم اوردغان نهاب ولص وعميل للاستعمار ومسخر من الصهاينة لتدمير بلاد العرب نيابة عن إسرائيل وباموال القطريين وصنع عملاء لهم من أمثال السراج ومن على شاكلته لتحقيق مصالح اوردوغان المثمتلة فى إحياء امجاد عثمانية مزيفة على حساب أمة العرب والقضاء على الكيان العربى واستبداله بالكيان التركى الاستعمار .

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