بلدية ككلة تبدأ إعداد أول خطة تنموية محلية لها

سلم فريق العمل المعني بخطة التنمية المحلية ببلدية ككلة والتي تم استكمالها مؤخراً، مشروع عمله إلى عميد البلدية والمجلس البلدي، حيث تم وضع الخطة الخمسية (2020-2024) بدعم من وزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وتعد أول خطة تظهر من خلال نهج شامل قائم على المشاركة لتلبية احتياجات المجتمع الفعلية الملحة ومساعدة السلطات المحلية في إدارة الموارد بشكل أفضل لتحقيق النتائج المرجوة.

وشهدت بلدية ككلة اشتباكات عنيفة في عام 2014، ما أدى إلى تدمير العديد من البنى التحتية، وتعطيل الخدمات الأساسية بما في ذلك الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تشريد العديد من السكان.

وقام صندوق تحقيق الاستقرار، تحت اشراف المؤسسات المحلية والوطنية وبتنفيذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتنسيق مع وزارة التخطيط، وبدعم من 13 شريك دولي والحكومة الليبية، بتقديم الدعم للبلدية والمتمثل في تجديد المستشفى الرئيسي، وبناء مركز رعاية صحية جاهز وصيانة خمس مؤسسات تعليمية.

كما زود الصندوق المستشفى الرئيسي بسيارتي إسعاف ومعدات طبية، وزود البلدية بسيارة إطفاء ومنظومة للطاقة الشمسية واتصال إنترنت فيسات، بالإضافة إلى مولدين بقوة 330 كيلوفولت امبير و60 جهاز كمبيوتر مكتبي للجامعة وأثاث مدرسي لـ 19 مؤسسة تعليمية وكذلك تأهيل المركز الرياضي، ما مكّن السلطات المحلية من تقديم خدمات أفضل لمواطنيها والسماح للعديد من النازحين بالعودة إلى ديارهم.

وصرح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتو: “إن العمل الذي تم القيام به لدعم بلدية ككلة للتعافي من الصراع والعودة إلى مسار مستدام للتنمية الشاملة من خلال صندوق تحقيق الاستقرار الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.