شركة الكهرباء: التعديات على محطات التحويل تنعكس سلبا على استقرار الشبكة

قالت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، إن التعديات على محطات

التحويل، تنعكس سلبا على استقرار الشبكة الكهربائية، مشيرة إلى أن تحديد ساعات طرح

الأحمال يربك العمل بغرفة التحكم ويهدد استقرارية الشبكة العامة.

وأضافت الشركة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم التهجم على محطة الخمس مفاتيح، الثلاثاء

الماضي، وإجبار المناوبين على ترجيع الخطوط المفصولة وطردهم من المحطة، مبينة أنه نظرا

لعدم وجود مناوبين بالمحطة وعند اشتغال الحماية الآلية (الوقاية من حدوث انهيار) لم

يتم إرجاع المغذيات للخدمة ترتب عنه فقد التغذية الكهربائية عن هذه المغذيات وبالتالي

انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق التي تتغذى من محطة الخمس مفاتيح.

وتابعت الشركة أن باقي الايام تم تحديد ثلاث ساعات فقط لعملية

طرح الأحمال في المحطة وخلال ساعات النهار فقط.

