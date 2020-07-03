مستشفى قورينا التعليمي ببلدية شحات يدين الاعتداءات المتكررة على أطقمه

أدان مستشفى قورينا التعليمي ببلدية شحات، الاعتداءات المتكررة على الأطقم الإدارية والطبية خلال تأدية واجبها، والتي كان آخرها مساء اليوم الخميس الماضي، حيث تعرض المناوب الإداري بقسم الجراحة والطبيبة المناوبة وعناصر التمريض إلى الاعتداء الجسدي واللفظي من قبل زائرة وإخوانها لقسم النساء خلال فترة ما بعد موعد الزيارة.

وأوضح بيان المستشفى، “إذ قام زوج الزائرة بالاعتداء الجسدي على عنصر التمريض والمناوب، فيما تعدت الزائرة على عناصر التمريض لفظيًا والضرب بالعصي على مناوب الجراحة”.

وأشار البيان، أن هذا الاعتذاء لا يعد الاعتداء الأول، حيث أصدر المكتب الإعلامي بيان سابق والمؤرخ في 24 من شهر نوفمبر العام الماضي، بشأن تعرض الأطقم الطبية والإدارية للاعتداء بسلاح أبيض والتهجم على العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وأضاف بيان المستشفى، “من خلال هذا البيان نوضح للمواطن حقيقة ما حدث داخل المستشفى، وذلك لمنع أي لغط أو تضليل حول الواقعة”.

وفي استجابة سريعة من قبل إدارة المستشفى، قامت بمخاطبة مدير أمن شحات وإبلاغه بالواقعة وتزويده بتقارير الطبية للمتضررين ومقدمي الشكوى.

وأكدت إدارة المستشفى، تمسكها بحقها القانوني في الدفاع عن كافة العاملين بالمرفق الطبي.

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