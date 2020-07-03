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مصادر مطلعة تكشف عن جولة جديدة للحوار العسكري واتفاق لإستئناف إنتاج النفط

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت فيه مصادر مطلعة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على وشك الإعلان عن عقد جولة جديدة من الحوار العسكري بين طرفي النزاع، وبلورة اتفاق يضمن إعادة إنتاج النفط بعد شهور من وقف تصديره.

وتزامت هذه التأكيدات، مع اتصال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، بالمشير خليفة حفتر، لبحث المساعي الأممية لإرساء السلام في ليبيا.

وأوضحت الأمم المتحدة، أن غوتيريش، بحث كذلك مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، خلال اتصالا هاتفي، مجريات الأوضاع في ليبيا.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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