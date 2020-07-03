حول تفكيك المليشيات.. “امغيب”: متى كانت أمريكا صادقة في كل ما تقول؟

استنكر عضو مجلس النواب سعيد امغيب، التصريحات الأمريكية التي تدعو إلى تفكيك المليشيات في ليبيا، مؤكدا أن أمريكا لم تكن يوما صادقة في كل ما تقول.

وانتقد “امغيب” في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الموقف الأمريكي بقوله: “أكثر شئ يشعرني بالاشمئزاز في هذا الفضاء الافتراضي بعد رؤية صور أردوغان وفايز السراج وباقي عصابة العملاء، هو ان اجد احدهم يردد التصريحات الأمريكية بضرورة تفكيك المليشيات !! يا صديقي متى كانت امريكا صادقة في كل ما تقول؟؟؟”

ومن جانب أخر عبر “امغيب” في منشور أخر عبر صفحته الشخصية عن استياءه من الشباب المهاجمين لوطنهم، بقوله “إحدى خيبات الأمل التي أصيب بها الوطن، شباب صرف على تعليمهم ملايين الدولارات في افضل جامعات العالم لكي يعودوا دكاترة ومهندسين وحقوقيين، يستخدموا هذا العلم في خدمة المواطن، نرى بعضهم للأسف يستخدمون ما تعلموه في تقطيع اوصال البلاد وتكريس مبداء القبلية والجهوية النتن، تبت ايديهم وكل اقوالهم وافعالهم”.