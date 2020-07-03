واشنطن تدعو لتسريح الميليشيات في محادثات مع الجيش

التقى وفد يتبع الإدارة الأميركية مع وفد من الجيش الوطني عبر تقنية “الفيديو كونفرنس” لبحث جهود إصلاح قطاع الأمن وجهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان لها إن الاجتماع الذي عقد في الأول من يوليو الجاري يأتي تكملة لمباحثات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالميليشيات مع ممثلي حكومة الوفاق الوطني الأسبوع الماضي.

وضم وفد الولايات المتحدة كبير مديري مجلس الأمن القومي، اللواء ميغيل كوريا، ونائب مساعد وزير الخارجية هنري ووستر، وسفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند.

ومثّل الجيش الوطني آمر هيئة السيطرة والقضاء اللواء عون الفرجاني، والأمين العام للقيادة العامة اللواء عبدالكريم هدية، ومدير مكتب القائد العام للجيش الوطني اللواء خيري التميمي.

وأكد الوفد الأمريكي خلال اللقاء أن الجماعات المسلحة التي تحاول إفساد العملية السياسية أو الانخراط في أعمال مزعزعة للاستقرار، وتخاطر بالعقوبات الدولية ضدها يجب ألا يتم التسامح معها.

وشدد الوفد الأمريكي على معارضته لجميع التدخلات الأجنبية في ليبيا وناقش ضرورة وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المفاوضات الأمنية والسياسية التي تقودها الأمم المتحدة، كما أكد الوفد أن استمرار إغلاق النفط يتعارض مع المصالح الأمريكية الليبية، ويُقوّض السيادة الليبية.

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