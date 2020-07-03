بعد تصريحات تتعلق بحفتر.. فرنسا تستدعي السفير التركي

استدعت الخارجية الفرنسية السفير التركي إسماعيل حقي على خلفية مزاعم “غير دقيقة ومتحيزة”، أوردها خلال اجتماع مع أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي بحسب ما قالت الوزارة.

واتهم موسى فرنسا بمحاباة قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، قائلا إن السفن الحربية الفرنسية تعمدت العدوان على سفن تركية في المتوسط الشهر الماضي.

المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول أشارت إلى أن استدعاء السفير يأتي لتوضيح حقيقة الوقائع والمعلومات غير الدقيقة والمتحيزة التي ساقها الوزير التركي، وتذكيره بالطابع غير المقبول لسلوك بلاده.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد أعلن أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في الثالث عشر من يوليو الجاري بطلب من بلاده، لمناقشة تدهور علاقاتها مع تركيا على خلفية الأزمة الليبية.

وأشار لودريان في كلمته أمام مجلس النواب الفرنسي إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا بسبب عمليات الحفر التي بدأتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص ومن المحتمل أيضا النظر بفرض عقوبات أخرى.

واتهمت فرنسا تركيا بخرق الحظر الأممي المفروض على إرسال الأسلحة إلى ليبيا، وبالتعرض لفرقاطة فرنسية خلال عملية مراقبة بحرية، وهو ما نفته أنقرة. وأعلنت باريس إثر ذلك تعليق مشاركتها في مهمة “سي غارديان” التابعة لحلف شمال الأطلسي في المنطقة.

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