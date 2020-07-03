رئيس مجلس النواب الليبي يلتقي برئيسة مجلس الفيدرالية في روسيا… فيديو

التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عقب وصوله إلى موسكو، برئيسة مجلس الفيدرالية في روسيا فالنتينا ماتفيينكو.

وقالت رئيسة مجلس الفيدرالية فالنتينا ماتفيينكو لصالح، إن المجلس يتوقع تعزيز التعاون البرلماني مع مجلس النواب الليبي.

وأشارت ماتفيينكو إلى أن روسيا تقدر رغبة صالح كرئيس للمجلس (البرلمان المعترف به دوليا) بالمساهمة في حل المشكلات المعقدة في ليبيا من خلال البحث عن حلول وسط.

وتابعت ماتفيينكو “نتابع بعناية وبتعاطف الأحداث في بلدك، نأمل ونحاول بكل وسيلة ممكنة التغلب على هذه المرحلة في حياة ليبيا، حتى تصبح دولة مزدهرة مرة أخرى”.

واختتمت ماتفيينكو بالقول “هذه ليست المرة الأولى تزور روسيا، يسعدني بصدق، اليوم، أن تتاح لي الفرصة لمقابلتك وتبادل الآراء، ونتطلع إلى محادثة مثمرة حول الوضع في ليبيا”.

ووصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يوم أمس الخميس إلى العاصمة موسكو، برفقة وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة.

تعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، وذلك عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، كما تشهد البلاد انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.

وتدعو روسيا الأطراف المتنازعة إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للخلافات وقد استضافت في مطلع العام طرفي النزاع، المشير حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ولكن اللقاء لم يسفر عن اتفاق.