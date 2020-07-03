تشكيل كتلة برلمانية جديدة «تجمع تيار الوسط النيابي»

أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس النواب، اليوم الجمعة، عن تشكيل كتلة جديدة تحت مسمى “تجمع تيار الوسط النيابي”.

وبحسب ما أوضحته المجموعة في بيان الإعلان التأسيسي للتجمع، فأن الهدف من التجمع الجديدة هو “تنسيق الجهود وتوحيدها لأجل تحقيق الرؤية والأهداف الوطنية والإسهام بفاعلية في تقريب وجهات النظر وحل النزاع و والعبور بالبلاد من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار الدائمة و الأمان”، داعين كل أبناء الوطن إلى تغليب العقل ووقف القتال لإفساح المجال أمام جهود حل الأزمة وقطع الطريق أمام كل التدخلات الخارجية في ليبيا.

كما دعا التجمع، جميع النواب بتكثيف جهود التواصل والحوار الداخلي من أجل إعادة توحيد مجلس النواب وتبني خارطة حل تنهي الأزمة، تنال شرعيها عبر قاعة مجلس النواب بتواجد كل النواب الذين انتخبهم الشعب في آخر انتخابات شرعية تمت بالبلاد.