«سبوتنيك» و«إنترفاكس»: لافروف أبلغ صالح باستئناف عمل السفارة الروسية في ليبيا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، استئناف عمل السفارة الروسية في ليبيا، وذلك خلال محادثات اجراها في موسكو مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ونقلت مقتطات منها وكالتي «إنترفاكس» و«سبوتنيك» الروستين وكذلك وكالة «رويترز».

ونقلت الوكالات الثلاثة عن لافروف قوله خلال الاجتماع موجها حديثه لصالح: «أود أن أختتم ملاحظاتي الافتتاحية بحقيقة أننا قررنا استئناف أنشطة السفارة الروسية في ليبيا، والتي سيقودها القائم بالأعمال السيد جامشيد بولتايف، الموجود هنا نحن نقدمه لك».

وأضاف: «ستكون إدارة السفارة الروسية من تونس موقتا، لكن أؤكد أن وظائفها تشمل تمثيل روسيا في جميع أنحاء ليبيا».

لا حل عسكريا للصراع

وأكد رئيس الدبلوماسية الروسية أنه «لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا»، وقال إنه «يجب على الأطراف حل المشاكل من خلال المفاوضات».

وتابع: «روسيا أكدت طوال هذه السنوات أن النزاع الليبي ليس له حل عسكري، وأن جميع التناقضات يمكن ويجب أن تحل بأساليب سياسية على طاولة المفاوضات من قبل الليبيين أنفسهم»، حسب «سبوتنيك».

وأشار لافروف إلى أن «وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي اقترحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع قائد قوات شرق ليبيا ( القائد العام للجيش) خليفة حفتر في القاهرة في السادس من يوني، يتسق مع القرارات التي تم التوصل إليها في مؤتمر دولي في برلين بشأن الأوضاع في ليبيا»، حسب تصريحات نقلتها «رويترز» عن وكالة «إنترفاكس» الروسية.

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