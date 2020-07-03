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السويحلي لـ سفير الاتحاد الأوروبي: حل الأزمة الليبية يتحقق بإنهاء التمرد.. ومخرجات برلين ولدت مشوهة

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى عضو مجلس الدولة الإستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي أمس الخميس بسفير الاتحاد الأوروبي الآن بوجيا لبحث تطورات الأزمة الليبية.

السويحلي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” قال:” أكدت لسفير الإتحاد الأوروبي أن العملية السياسية لن تنجح والسلام لن يتحقق إلا بإنهاء التمرد أولاً وبسط سلطة الدولة “.

ورأى أن مخرجات برلين وُلدت مشوهة ولم يكن لليبيين رأي فيها، مشيراً إلى أن عقد ‏ملتقى جامع يؤدي إلى انتخابات تشريعية هو المسار الأصوب والأقصر لترسيخ مشروع الدولة الديمقراطية وعودة الشرعية لأصحابها.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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