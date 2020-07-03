منتقدة أردوغان.. بن حميده: أعادونا لزمن الولاية للباب العالي

أعربت الكاتبة والصحفية إيناس بن حميده، عن انتقادها الشديد لطريقة استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمسؤولي حكومة الوفاق.

وقالت بن حميده، في تدوينة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “تستفزني منذ أيام الصور التي تظهر أردوغان على كرسي عالي يشبه ذلك الذي استخدمه أسلافه.. في مقابل مقاعد صغيرة مصطفة يجلس عليها أخرين بشكل قزمي.. تكرر المشهد كلما التقى أردوغان مسؤولا ليبيا فقد جلس أمامه صاغرا السراج والكبير غير الأخرين من الذين لم يتسنى لهم الوصول حتى للكرسي وظلوا واقفين … الأكثر استفزاز هو تكرار مشهد الكرسي عندا لقاء سفير أردوغان ببلادنا مع وزرائنا ومسؤولينا … فهو كسلطانه أعد لنفسه كرسيا ًمتفرد وقابل الصبية الذين تم إجلاسهم على كراسي الصف لتلقي الأوامر”، بحسب تعبيرها.

وتابعت بن حميده، “اليوم المشهد لم يكن مختلفا وإن تقابل الأطراف على طاولة واحدة لكنهم وبدلا عن لقائهم بأشخاص ندلهم .. يجلس رئيس البرلمان أمام لافروف الذي صرح أولاً لتكتفي الفضائيات العربية بتصريحه… لم يقلل هذا من حدة نقمتي على أردوغان لكنه زادها على من أعادنا لزمن الولاية للباب العالي”، على حد قولها.

” style=”height: 358px;”>