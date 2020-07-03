أردوغان: وزير دفاعنا في ليبيا لمواصلة التعاون وتنسيق أوثق… صور

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية، وصل وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال يسار غولر، إلى العاصمة الليبية طرابلس لبحث الأنشطة التي نفذت في نطاق مذكرة التفاهم للتعاون الأمني ​​والعسكري.

وأقيم حفل استقبال عسكري للوزير التركي في مطار معيتيقة الدولي، بحضور نائب وزير الدفاع الليبي صلاح الدين عبد الله النمرس، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق محمد شريف، وقائد البحرية عبد الحكيم أبو حلي وسفير تركيا لدى طرابلس وغيرهم من المسؤولين الأتراك والليبيين.

Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, mutabakat muhtırası kapsamındaki faaliyetleri incelemek üzere #Libya'ya gitti https://t.co/WxqjTrNWD7 pic.twitter.com/jaAkMzLpXX — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) July 3, 2020

وتوجه الوزير التركي والوفد المرافق له بعد الاستقبال إلى مقر القيادة الاستشارية للتعاون الأمني ​​الدفاعي والتدريب، الذي أنشئ ضم إطار الاتفاقية الموقعة بين الجانبين.