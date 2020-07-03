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صالح من موسكو: المجتمع الدولي فرض الاقتتال في ليبيا بمنحه الشرعية للوفاق

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب اليوم الجمعة أن المجتمع الدولي فرض حالة
من الاقتتال والاضطراب في ليبيا عندما قرر منح الشرعية للمجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق غير المعتمدة، لا سيما وأنها جسم غير منتخب.

وأضاف صالح في تصريحات صحفية خلال زيارته للعاصمة الروسية موسكو أن رئيس
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج انفرد بإصدار القرارات في
مخالفة للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن حكومة الوفاق غير شرعية لأنها لا تحظى بثة
البرلمان المنتخب.

وبين صالح أن الوفاق استعانت بالميليشيات لحراستها لكن تلك الميليشيات
أحكمت سيطرتها على الحكومة وعبثت بحياة الشعب الليبي.

واعتبر  صالح أن المجلس الرئاسي فشل
في الإيفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات وولايته انتهت.

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  • Avatar يقول دا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة- الرئيس الشرعى للبرلمان المنتخب قال بيت القصيد سبب الاقتتال الحكومة غير الشرعية والمنتهية ولايتها:

    مؤامرة حكومة الوفاق الليبية منذ ان بدأت بالصخيرات وخطوات المؤامرة محسوبة لانها خطة امريكية ايم اللعين
    اوباما مخترع التغير ومشروع الشرق الاوسط الجديد والذي اعلن وافتخر بانه
    احد الرؤساء معهم الشيطان
    اللعين اردوغان
    وبالرغم من كراهية الرئيس ترامب لافعال
    اللعين اوباما الا ان المطبخ الامريكي فيه من يديره من الخفاء وافكار الماسونية
    ولعبة الاخوان بداخل هذه الخطوات
    وخطوات كل حركة للعبة سرقة بترول الشعوب معروفة ومحددة فنجدها كل حركة ولها مقابلها ولنري تسلسل الاحداث
    1- منذ امسكت حكومة مؤامرة الصخيرات
    بالحكم منذ البداية والسراج يحول
    قوت الشعب الليبي الي اردوغان بتركيا
    2-قامت هذه الحكومة بتقوية هذه الملشيات في كل ليبيا لتحميها من غضب الشعب والجيش الذي بدأ ينشا بقيادة ابنها المخلص المشير خليفة حفتر وكان الجيش مشغول بقضية الوطن وهي محاربة الارهاب الناتج من وجود مليشيات الارهاب التي زرعها شيطان العالم اردوغان بليبيا
    ليجعلهم مشغولين بمحاربة الارهاب في نفس الوقت ذاته الذي تسرق فيه عصابة
    الصخيرات الاخوانية اموال قوت الشعب الليبي وتحولها له وكانت مصر تساعد اشقائها بقيادة المشير حفتر في محاربة الارهاب الذي لم تسلم منه مصر وطال من جنودنا علي حدود ليبيا الشقية فكانت المقاومة مشتركة وتنسيقية بينهما ضد الارهاب الذي وراءه العدو الاول للمسلمين الشيطان اردوغان
    فخطة الشيطان اللص اردوغان فهو زعيم عصابة يحكم دولة تركيا الخائبة بهذا المجرم ومن تبعه منهم للهلاك
    فخطة المجرم ومن ورائه اسقاط مصر
    ولكنها بفضل الله علينا مصر المحروسة
    فرزقنا الله بالقائد المشير السيسي الذي وضع شعبه ومصر بين عينية فبني واسس مصر وقوي جيشها وجعل الجيش يبني وطننا بكل جهد وهرق فيد تبي ويد تحمل السلاح
    وعقيدة مصر وشعبها حب الخير والسلام لكل امتنا العربية وكلنا علي عدونا المشترك وهو الشيطان اردوغان والذي وصفه اربكان اذي عينه بانه شيطان
    3- استمر الجيش في محاربة الارهاب في الوقت الذي استمر فيه السراق غي سرقة وتحويل قوت الليبين لرئيس العصابة باستنبول
    وقد تعب الجيش وحرر بنغازي ثم درنة من الارهاب الذي زرعه بليبيا رئيس العصابه اردوعان ويمولهم السراج صبيان المعلم اردوغان بليبيا
    ثم اتجه المسير بالجيش جنوبا وحرر الجنوب
    من الارهابين بفضل الله
    وبدأت الدوله الليبية تظهر معالمها كدوله محترمة لها جيش يحميها
    ثم تم تحرير سرت بفضل الله
    وكل المدن التي دخلها الجيش الليبي وحررها من الارهاب عاشت في امن وسلام من اول يوم لانه جيش الوطن ومن ابنائه

    3- وكل ذلك والجيش المحترم لم يتدخل في شئون الحكومة التي انتهت صلاحيتها
    في 17/12/2027
    فانظرو ترتيب اللعبة الشيطانية لعصابة اردوغان وصبيه السراج
    فعندما اعلن المشير حفتر تحرير طرابلس من الارهاب وهي آخر محطة بالتراب الليبي وقال دقت ساعة الصغر لتحرير العاصمة من الارهاب
    فلو ان السراج فعلا وطني كان اعلن مرحبا بقدوم الجيش واعلن للملشيات تسليم اسلحتها للجيش
    ولكن لانه يعلم الخطوة الثاية للعبة الشيطان فكان رده جاهزا رد عدوا
    للجيش والوطن ولبس احد ابنائها
    فقال-ان الساعة التي تحدث عنها ساعة صفر الوهم
    نعم هو يعلم الخطوة الثانية كما رسمها له اردوغان فهو صفر الوهم لانه يعلم كما رسم له رئيس العصابه اردوغان بتركيا ناديني هاتلاقيني بسرعة

    فالمليشيات هي جزء اصيل من منظومة وجود هذه الحكومة التي انتهت صلاحيتها
    وكنت اتعجب حينما يقولوا ان الملشيات تمنع الحكومة من عملها اي حكومة هذه التي انتهت صلحيتها 12/2017منذ عامين ونصف
    انهم حراس عصابة السراق وجزء من نظامها الاساسي ودوامها
    4- بدأ علاج هذه المؤامرة من جذورها
    فحينما وضحت مؤامرة عصابة تركيا والسراق

    اخذ الشعب قراره بقفل النفط وحمي
    الجيش قرار الشعب الصائب 100%

    فعندما تقفل ماسورة فلوس البترول سيجن جنون اللص اردوغان ووجنون لصوصه الدواعش الذين يسرق بهم
    سواء بسوريا او العراق لمصلحة اسياده
    واخيرا بليبيا كنز البترول لاردوغان والحرامية بتوعه

    5 اذا وافقتم علي فتح النفط وتوزيعه
    وفكرتم تعطوا طرابلس حصة من بيع النفط يبقي كدة انتم بتعطوا شرعية لوجود اللص اردوغان ودواعشه بليبيا
    بل وسيعلن اردوغان بتركيا انه فتح الجنة
    وكنز بترول للاتراك ويقولهم تعالوا لمستعمرتنا الجديدة ليبيا
    وبدل مانزنق عليهم بقفل النفط فتحنا لهم ابواب ليبيا علي مصراعيها
    لا احنا مش هانفتح النفط واللي عايز
    يفتحه يجي سرت فلا مرحبا بهم بئس العدو ومطحنة الله لهم علي ايدي عباد الله المخلصين جند مصر خير اجناد الارض
    كما وصفهم سيد الخلق ثلي الله عايه وسلم وابناء عمر المختار ابو الشهداؤ

    نحن كعرب امة تجنح للسلام ولكن عدونا
    المحتل التركي(فقد دخل ليبيا بدون موافقة البرلمان بل والبرلمان اعلن رفضة علانية لاتفاقات السراج وتركيا اضافة الي
    ان السراج منتهي الولاية في 17/12/2017) فاتفاقاته باطلة مع تركيا اذن فوجوده بليبيا احتلال واجب اخرجة منها
    ولو قال اردوغان انه لا يريد الخروج ننتظره في سرت ان فكر الاقتراب منها
    سيهزمه الله علي يد جند الله المخلصين

    6- يوم 5/7/2020 يوم التظاهرة الكبري

    اكتبوا العبارة التاليه لامريكا
    ( ياامريكا
    زي ماأذنت لاردوغان بدخول ليبيا ودوعشه
    نطلب منكم ان تأمروه بالخروج من ليبيا مع دواعشه
    وشكرا لكم
    ان فعلتم ولن ننس ذلك لكم
    لاننا نريد ليبيا مستقلة مثلكم )

    لا تفتحوا النفط حتي يخرج ارظوغان بالاتراك ودواعشه

    والله يوفقنا وينصرنا علي عدونا اللص الشيطان اردوغان ودواعشه
    امين

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