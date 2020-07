صالح من موسكو: المجتمع الدولي فرض الاقتتال في ليبيا بمنحه الشرعية للوفاق

أكد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب اليوم الجمعة أن المجتمع الدولي فرض حالة

من الاقتتال والاضطراب في ليبيا عندما قرر منح الشرعية للمجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق غير المعتمدة، لا سيما وأنها جسم غير منتخب.

وأضاف صالح في تصريحات صحفية خلال زيارته للعاصمة الروسية موسكو أن رئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج انفرد بإصدار القرارات في

مخالفة للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن حكومة الوفاق غير شرعية لأنها لا تحظى بثة

البرلمان المنتخب.

وبين صالح أن الوفاق استعانت بالميليشيات لحراستها لكن تلك الميليشيات

أحكمت سيطرتها على الحكومة وعبثت بحياة الشعب الليبي.

واعتبر صالح أن المجلس الرئاسي فشل

في الإيفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات وولايته انتهت.

