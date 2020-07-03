رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: لدينا ثقة بأن حل الأزمة الليبية يكون عبر المفاوضات

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أن روسيا على ثقة بأن الأزمة الليبية تحتاج فقط إلى حل عبر المفاوضات بين أطرافها.

وقالت ماتفينكو، خلال اجتماعها مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح: “لقد تأثرنا بإصراركم المبدئي المتعلق بحل الأزمة الليبية، وأود أن أشير إلى أننا مثلكم، على قناعة راسخة بأن الوضع يحتاج إلى حل سلمي فقط، من خلال مفاوضات جميع الأطراف المعنية.

وتابعت:” نعتقد أنه لا يوجد بديل للحل السياسي للأزمة الليبية”.

وعقد المستشار عقيلة صالح ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبدالهادي الحويج والوفد المرافق لهما، اجتماعًا، مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي “فالنتينا ماتفيينكو”.

وأوضحت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، في إيجاز صحفي، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الجمعة، أن الاجتماع ناقش الأزمة الليبية وبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

وكان المستشار عقيلة صالح، قال في وقت سابق من اليوم، إن المجتمع الدولي فرض حالة اقتتال واضطراب في ليبيا بسبب منح “حكومة السراج” الشرعية والاعتراف بجسم غير منتخب.

وأضاف عقيلة صالح، في تصريحات صحفية على هامش زيارته للعاصمة الروسية موسكو، أن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي انفرد بإصدار القرارات في مخالفة للاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في المغرب في عام 2015.

وبدأ المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، على رأس وفد رفيع المستوى زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، أمس الخميس، لإجراء مباحثات حول آليات حل الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار.