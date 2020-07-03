العربية: تركيا تجتمع بقيادات ليبية وتنقل معدات ثقيلة للتحضير للهجوم على سرت

كشفت قناة العربية، أن تركيا اجتمعت بقيادة التنظيمات المسلحة والمتشددة فى ليبيا للهجوم على مدينة سرت شرق العاصمة طرابلس.

وأضافت القناة أن مسئولين أتراك وضعوا خطة للجماعات المسلحة من أجل تنفيذ هذا الهجوم، مضيفاً أن تركيا عملت ايضا على نقل أسلحة ومعدات ثقيلة لليبيا خلال اليومين الماضيين.

وتخطط تركيا لإنشاء ميناء بحري كبير في ليبيا، وكذلك تم الانتهاء من بناء مصنع للطائرات المسيرة، ليستمر الدعم التركي للوفاق فى ليبيا.

وأفادت مصادر محلية، الخميس، بأن الجيش الوطني الليبي تصدى لهجوم شنته كتائب الوفاق، بينما كانت تحاول التقدم باتجاه مدينة سرت، كما شهدت المنطقة تبادلا للقصف المدفعي بين الطرفين.

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