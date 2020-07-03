الخارجية القطرية: نتوافق مع تركيا لدعم حكومة الوفاق

ليبيا – قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر إن زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى قطر في هذا الوقت تأتي تأكيدًا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

الخاطر وفي تصريح نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أضافت:” إذا نظرنا إلى المشهد الليبي من هذا المنظور هناك توافق كبير بين الدولتين وكلانا تستهدف بالدرجة الأولى مصلحة الشعب الليبي واستقرار ليبيا الذي يكون من خلال المسار السياسي ولكن ضمن الأطر المتعلقة بالشرعية الدولية ودعم حكومة الوفاق لبسط الاستقرار على كل الأراضي الليبية” حسب زعمها .

وأكدت أن هناك توافقًا كبيرًا في الرؤى بين قطر وتركيا لا سيما أن كلا الدولتين تدعمان حكومة الوفاق وتدعمانها بشكل أساسي للمضي في المسار السياسي الذي يقوم على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما 2259 واتفاق الصخيرات دون أن تشير للدعم العسكري الكبير الذي تقدمه بلادها وتركيا إلى مسلحي الوفاق.

وأوضحت أن ملفات المنطقة كان لها نصيب كبير من النقاشات ، زاعمةً أن قطر وتركيا حريصتان على استقرار المنطقة ككل وأن من أهم الملفات التي كانت حاضرة هو الملف الفلسطيني .

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