باشاغا يتوجه إلى مقر المجلس الرئاسي للقاء وزير الدفاع التركي

توجه وزير

الداخلية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا اليوم الجمعة إلى مقر

المجلس الرئاسي للحكومة للقاء وزير الدفاع التركي خلوصي آكار.

وكان آكار قد وصل إلى العاصمة

طرابلس، رفقة رئيس الأركان التركي الجنرال يشار غولر، في زيارة لم يتم الإعلان

عنها مسبقاً

وأوضحت وكالة

الأناضول التركية أن المسؤوليْن سيزوران مقر قيادة التدريب والتعاون العسكري

والأمني في طرابلس، في إطار مذكرة التفاهم الأمني الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق.

وبالتزامن مع هذه الزيارة، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده

تعتزم مواصلة دعم حكومة الوفاق بكل عزم وإصرار، حسب قوله.

وأضاف الرئيس التركي أن وزير دفاعه يزور طرابلس في إطار التعاون القائم مع

حكومة الوفاق لضمان تنسيق أوثق.

وهذه الزيارة الثانية التي يُجريها وزير الدفاع التركي إلى طرابلس في أقل

من شهر، حيث زارها في الـ17 من يونيو الماضي رفقة وفد تركي رفيع المستوى

