وكالة روسية: مصر تستطيع تجميد أحلام «أردوغان» في ليبيا

سلط تقرير للوكالة الفيدرالية الروسية للأنباء، اليوم الجمعة، الضوء على قدرة مصر على إيقاف مطامع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، غير المشروعة في ليبيا.

وأوضح تقرير نشرته الوكالة، اليوم الجمعة، أن مصر ورغم قوتها العسكرية الضاربة التي تستطيع -إن أرادت استخدامها- تجميد أحلام إمبراطورية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، لا تريد تصعيدًا في ليبيا، على عكس ما تفعله تركيا خلال العام الماضي، والتي أظهرت هجومًا غير وديًا ضد العديد من البلدان في منطقة شرق المتوسط والتعدي على أراضيها بشكل واضح.

وأضافت أنه في ظل التدخل العسكري التركي في ليبيا، عززت مصر من دفاعاتها العسكرية على حدودها الغربية لضمان سلامة سواحلها من السفن التركية.

ونوهت بأنه رغم الانتهاكات التركية في ليبيا، إلا أن السلطات في القاهرة لا ترى أن الوضع معقد للغاية في ليبيا، ليخرج الرئيس عبدالفتاح السيسي ويعلن عن مبادرة لحل الأزمة الليبية بدعم وترحيب دولي واسع.

ولفتت إلى الاتفاقية المزعومة التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق بشأن التعاون العسكري، وترسيم الحدود بين البلدين، موضحة أن تلك الخطوة أثارت غضب العديد من البلدان في المنطقة ومن بينها مصر التي أعربت عن استعدادها الفوري للدفاع عن أمنها القومي بكل السبل والوسائل.

وأشارت إلى قدرة مصر على تنفيذ وعودها فيما يخص الدفاع عن مصالحها وعن أمنها القومي، وإلى أن الجيش المصري بات يمتلك ترسانة قوية من الأسلحة الروسية والتي تعتبر دعمًا موثوقًا لضمان الأمن القومي وحماية مصالح البلاد.